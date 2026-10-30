Япония выделит $7 млрд на субсидии для топлива — OilPrice

Правительство Японии решило выделить около 7 млрд долларов, или 1,1 трлн иен, из резервных средств для продолжения субсидирования бензина и других видов топлива. Деньги должны помочь сдерживать розничные цены на фоне роста стоимости импортируемой нефти и нефтепродуктов, сообщает OilPrice со ссылкой на японские СМИ.

Поддержку планируют сворачивать

Программу субсидий ввели в марте, после начала войны на Ближнем Востоке. С ее помощью среднюю цену бензина в стране удерживали на уровне 170 иен за литр — примерно 1,08 доллара за литр, или около 4,10 доллара за галлон.

В то же время японское правительство намерено постепенно сокращать поддержку с декабря. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что предельную розничную цену бензина будут повышать на 5 иен за литр ежемесячно. Она не уточнила, когда программу субсидирования полностью прекратят.

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Расходы на импорт энергоносителей

Субсидии на бензин, дизельное и авиационное топливо обходятся Токио в несколько миллиардов долларов ежемесячно и все сильнее давят на государственные финансы, пишет OilPrice.

По данным издания, до начала войны более 90% японского импорта сырой нефти приходилось на Ближний Восток, а около 70% этих поставок доставлялись танкерами через Ормузский пролив. OilPrice также отмечает, что после закрытия пролива, скачка цен на нефть и удорожания фрахта и страхования расходы Японии на импорт нефти достигли рекордного уровня.

Япония также начала высвобождать нефть из стратегических резервов в рамках координируемого Международным энергетическим агентством плана по выпуску 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

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