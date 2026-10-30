На Кипре цены производителей в промышленности в сентябре 2026 года выросли на 6,2% в годовом выражении. Главным фактором стало подорожание электроэнергии, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на Статистическую службу Кипра.

Рост за месяц

Индекс цен производителей в промышленности в сентябре составил 130,5 пункта при базовом 2021 годе. Это на 2,3% больше, чем в августе. За девять месяцев 2026 года промышленные цены выросли на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Сильнее всего за год подорожала электроэнергия — на 21,1%. Цены в сфере водоснабжения и восстановления материалов выросли на 10,3%, в перерабатывающей промышленности — на 2,4%, в добывающей отрасли и разработке карьеров — на 0,8%.

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Электроэнергия стала главным фактором

По сравнению с августом цены в сфере снабжения электроэнергией повысились на 10,5%. В водоснабжении и восстановлении материалов рост составил 1,7%, а в перерабатывающей промышленности — 0,2%. Цены в добывающей отрасли не изменились.

Среди производственных секторов наиболее заметный годовой рост зафиксировали в выпуске компьютерной, электронной и оптической продукции — на 13%. Цены на основные металлы и готовые металлические изделия повысились на 5,6%, на мебель, а также услуги по ремонту и установке машин и оборудования — на 5,2%. В деревообрабатывающей отрасли прирост составил 4,5%.

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