На Рогунской плотине в Таджикистане прорвало резервуар — OilPrice

На строительстве Рогунской плотины в Таджикистане произошёл прорыв промышленного резервуара, из-за которого вода попала в туннель. Государственная служба надзора за промышленной и горной безопасностью Таджикистана сообщила, что авария произошла 21 октября на участке объекта, который всё ещё строится.

Вода попала в строительный туннель

Как сообщает OilPrice, агентство Asia-Plus со ссылкой на представителя министерства писало, что после разрыва резервуара вода хлынула в туннель. В это время там выполняли работы сотрудники субподрядчика Sino Hydro, которые попали под поток технической воды.

Представитель министерства заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, работникам оказали первую помощь, после чего они вернулись к работе.

Свидетели сообщили о пострадавших

В то же время Радио Озоди 27 октября опубликовало репортаж с видео события, в котором утверждалось, что инцидент был более серьёзным. По данным журналистов со ссылкой на очевидцев, авария произошла 22 октября, а часть работников оказалась под завалами, которые поток воды занёс в туннель. Свидетели также сообщили о более чем пяти пострадавших.

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Один из работников объекта сказал Радио Озоди, что это был несчастный случай, не связанный с качеством строительства.

Сведения о безопасности на объекте

Ранее таджикские чиновники признавали, что в течение 2025 года на Рогунской плотине произошло восемь аварий, однако не уточняли их характер и количество погибших или раненых. По официальной статистике, в Таджикистане в 2025 году зарегистрировали 46 промышленных аварий на предприятиях и шахтах, в результате которых погибли 40 человек и ещё 27 получили травмы.

После завершения по максимальному проекту высота Рогунской плотины должна достичь 335 метров. По некоторым оценкам, правительству Таджикистана для завершения проекта ещё необходимо привлечь почти 6 миллиардов долларов финансирования.

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