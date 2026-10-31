Pękł zbiornik na zaporze Rogun w Tadżykistanie — OilPrice

Na budowie zapory Rogun w Tadżykistanie doszło do pęknięcia przemysłowego zbiornika, przez co woda dostała się do tunelu. Państwowa Służba Nadzoru nad Bezpieczeństwem Przemysłowym i Górniczym Tadżykistanu poinformowała, że awaria nastąpiła 21 października na odcinku obiektu, który nadal jest w budowie.

Woda dostała się do tunelu budowlanego

Jak informuje OilPrice, agencja Asia-Plus, powołując się na przedstawiciela ministerstwa, napisała, że po pęknięciu zbiornika woda wdarła się do tunelu. W tym czasie pracowali tam pracownicy podwykonawcy Sino Hydro, którzy znaleźli się pod strumieniem wody technicznej.

Przedstawiciel ministerstwa oświadczył, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał. Według niego pracownikom udzielono pierwszej pomocy, po czym wrócili do pracy.

Świadkowie poinformowali o poszkodowanych

Jednocześnie Radio Ozodi 27 października opublikowało reportaż z nagraniem wideo wydarzenia, w którym twierdzono, że incydent był poważniejszy. Według dziennikarzy, powołujących się na świadków, awaria nastąpiła 22 października, a część pracowników znalazła się pod gruzami, które nurt wody naniósł do tunelu. Świadkowie poinformowali również o ponad pięciu poszkodowanych.

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Jeden z pracowników obiektu powiedział Radiu Ozodi, że był to wypadek niezwiązany z jakością budowy.

Informacje o bezpieczeństwie na obiekcie

Wcześniej tadżyccy urzędnicy przyznawali, że w 2025 roku na zaporze Rogun doszło do ośmiu awarii, jednak nie sprecyzowali ich charakteru ani liczby zabitych lub rannych. Według oficjalnych statystyk w Tadżykistanie w 2025 roku zarejestrowano 46 awarii przemysłowych w przedsiębiorstwach i kopalniach, w których zginęło 40 osób, a kolejne 27 odniosło obrażenia.

Po ukończeniu zgodnie z maksymalnym projektem wysokość zapory Rogun ma osiągnąć 335 metrów. Według niektórych szacunków rząd Tadżykistanu nadal musi pozyskać niemal 6 miliardów dolarów finansowania, aby ukończyć projekt.

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