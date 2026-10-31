Ministerstwo Środowiska Tajwanu zatwierdziło pierwszy w kraju plan badań geologicznych terenu pod możliwe składowanie dwutlenku węgla. Plan zaproponowała Formosa Petrochemical Corp z siedzibą w gminie Mailiao w powiecie Yunlin, informuje Taipei Times.

Badania na lądzie i morzu

Firma złożyła plan w ubiegłym miesiącu zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla, które weszły w życie w sierpniu. Projekt obejmuje obszar 2500 kilometrów kwadratowych, w tym park przemysłowy Mailiao zarządzany przez Formosa Plastics Group oraz wody morskie.

Prace obejmują badania sejsmiczne na lądzie i morzu, wiercenie i testowanie otworów rozpoznawczych, analizę petrofizyczną oraz badania właściwości mechanicznych rdzeni. Planowana jest również ocena sprzętu i modeli do monitorowania.

Celem badań jest ustalenie, czy na głębokości od 1000 do 1800 metrów znajdują się formacje zbiornikowe i szczelna warstwa skał nadkładowych. Według oceny ministerstwa takie warunki geologiczne są niezbędne do bezpiecznego składowania dwutlenku węgla i muszą zostać potwierdzone danymi terenowymi.

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Warunki dalszego składowania

Firma może rozpocząć badania geologiczne po zatwierdzeniu planu, jednak będzie mogła złożyć wniosek o składowanie dwutlenku węgla na tym terenie dopiero po zakończeniu oceny oddziaływania projektu na środowisko. Plan rozpatrzono na dwóch spotkaniach z udziałem organów władzy i ekspertów.

Okres realizacji wyznaczono od dnia zatwierdzenia do 31 grudnia 2031 roku. Ministerstwo poinformowało również, że podczas dalszej oceny formacji przeznaczonej do zatłaczania nie będą dozwolone testy z iniekcją dwutlenku węgla.

Zatwierdzenie badań nie oznacza, że potencjał terenu do składowania gazu będzie wyłączny dla firmy ani że jej przyszły wniosek otrzyma pierwszeństwo. Eksperci, którzy rozpatrywali plan, zażądali przeprowadzenia bazowego badania środowiskowego i zastosowania środków ochrony środowiska przed rozpoczęciem wiercenia otworów.

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