台湾环境部批准了该国首个针对可能储存二氧化碳地点的地质勘探计划。该计划由总部位于云林县麦寮乡的台塑石化股份有限公司提出，《台北时报》报道。

陆地和海上勘探

该公司上个月根据8月生效的二氧化碳捕集与储存管理规则提交了该计划。该项目覆盖2500平方公里区域，包括由台塑集团管理的麦寮工业园区和海域。

相关工作包括陆地和海上地震勘测、勘探井钻探与测试、岩石物理分析以及岩芯机械性质研究。还计划评估监测设备和模型。

勘探的目标是确定在1000米至1800米深处是否存在储层和致密的盖层。环境部评估认为，这类地质条件是安全储存二氧化碳所必需的，且必须通过现场数据加以验证。

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进一步储存的条件

该公司可在计划获批后开始地质勘探，但只有在项目环境影响评估完成后，才能申请在该地点储存二氧化碳。该计划在两次有政府机构和专家参与的会议上接受审议。

实施期限自批准之日起至2031年12月31日。该部门还表示，在随后对用于注入的地层进行评估期间，将不允许进行二氧化碳注入测试。

勘探获批并不意味着该地点的气体储存潜力将由该公司独享，也不意味着其未来申请将获得优先权。审议该计划的专家要求，在开始钻井前进行基线环境研究并采取环境保护措施。

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