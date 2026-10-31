Министерство окружающей среды Тайваня одобрило первый в стране план геологической разведки участка для возможного хранения углекислого газа. План предложила Formosa Petrochemical Corp, базирующаяся в поселке Майляо уезда Юньлинь, сообщает Taipei Times.

Разведка на суше и в море

Компания подала план в прошлом месяце в соответствии с правилами управления улавливанием и хранением углекислого газа, вступившими в силу в августе. Проект охватывает территорию площадью 2500 квадратных километров, включая промышленный парк Майляо, которым управляет Formosa Plastics Group, и морские воды.

Работы предусматривают сейсмические исследования на суше и в море, бурение и испытание разведочных скважин, петрофизический анализ и исследование механических свойств керна. Также планируется оценить оборудование и модели для мониторинга.

Цель разведки — выяснить, имеются ли на глубине от 1000 до 1800 метров пласты-коллекторы и плотный покрывающий слой пород. По оценке министерства, такие геологические условия необходимы для безопасного хранения углекислого газа и должны быть подтверждены полевыми данными.

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Условия для дальнейшего хранения

Компания может начать геологическую разведку после одобрения плана, однако сможет подать заявку на хранение углекислого газа на этом участке только после завершения оценки воздействия проекта на окружающую среду. План рассмотрели на двух встречах с участием органов власти и экспертов.

Срок реализации установлен со дня одобрения по 31 декабря 2031 года. Ведомство также сообщило, что во время дальнейшей оценки пласта для закачки не будут разрешены испытания с инъекцией углекислого газа.

Одобрение разведки не означает, что потенциал участка для хранения газа будет исключительным для компании или что ее будущая заявка получит приоритет. Эксперты, рассматривавшие план, потребовали провести базовое экологическое исследование и принять природоохранные меры до начала бурения скважин.

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