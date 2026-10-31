塔吉克斯坦罗贡大坝储水罐破裂 — OilPrice

塔吉克斯坦罗贡大坝建设工地一座工业储水罐发生破裂，导致水进入隧道。塔吉克斯坦国家工业和矿山安全监督局称，事故于10月21日发生在该设施一处仍在施工的区域。

水进入施工隧道

据OilPrice报道，Asia-Plus通讯社援引一名部委代表的话称，储水罐破裂后，水涌入隧道。当时，分包商Sino Hydro的员工正在那里作业，并被技术用水的水流冲到。

该部委代表表示，事件未造成人员受伤。他说，工作人员接受了急救，随后返回工作岗位。

目击者称有人受伤

与此同时，自由电台塔吉克语频道（Radio Ozodi）于10月27日发布了一篇附有事件视频的报道，称该事件更为严重。记者援引目击者称，事故发生在10月22日，部分工人被困在水流冲入隧道的碎石之下。目击者还称，受伤人数超过5人。

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该设施的一名工人告诉自由电台塔吉克语频道，这是一起与施工质量无关的事故。

有关该设施安全的信息

此前，塔吉克斯坦官员承认，2025年期间罗贡大坝发生了8起事故，但未说明事故性质以及死亡或受伤人数。官方统计显示，塔吉克斯坦2025年在企业和矿山共登记46起工业事故，造成40人死亡、另有27人受伤。

按照最大设计方案完工后，罗贡大坝的高度将达到335米。据一些估计，塔吉克斯坦政府为完成该项目仍需筹集近60亿美元资金。

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