Chevron почти утроила квартальную прибыль до $9,9 млрд — OilPrice

Американская энергетическая компания Chevron сообщила о прибыли в размере 9,9 млрд долларов в третьем квартале, что почти втрое больше, чем годом ранее. Прибыль на акцию выросла с 1,82 до 5,06 доллара, а скорректированная прибыль составила 10,4 млрд долларов, или 5,28 доллара на акцию. Это превысило ожидания Уолл-стрит на уровне 4,89 доллара на акцию, сообщает OilPrice.

Рост прибыли от нефтепереработки

Наибольший рост обеспечил сегмент переработки и сбыта топлива. Его прибыль достигла 4,93 млрд долларов против 1,14 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года. Прибыль американского сегмента Chevron в этой сфере выросла до 3,59 млрд долларов с 638 млн долларов годом ранее.

Нефтеперерабатывающие заводы компании в США работали с загрузкой 98% и перерабатывали рекордные 1,09 млн баррелей нефти в сутки. В то же время продажи топлива почти не изменились и составили 1,3 млн баррелей в сутки. По данным OilPrice, Chevron получала больше средств за примерно тот же объем проданного топлива на фоне сокращения доступных мировых мощностей по производству топлива.

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Добыча и денежный поток

Chevron также получила выгоду от более высоких цен на нефть: средняя цена Brent в квартале составила 97 долларов за баррель против 69 долларов годом ранее. Прибыль сегмента разведки и добычи выросла до 5,7 млрд долларов с 3,3 млрд долларов.

Общая добыча компании при этом сократилась до 3,98 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 4,09 млн баррелей годом ранее. Добыча в США пятый квартал подряд превышала 2 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Операционный денежный поток Chevron составил 16 млрд долларов, а свободный денежный поток — 12 млрд долларов против 4,9 млрд долларов годом ранее. За квартал компания сократила общий долг на 3,5 млрд долларов и сохранила выкуп акций на уровне 2,5 млрд долларов.

Chevron также планирует дополнительные инвестиции в Венесуэле: ее совместные предприятия ожидают потратить там 7 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

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