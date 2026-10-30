雪佛龙季度利润近增至三倍，达到99亿美元——OilPrice

美国能源公司雪佛龙报告称，其第三季度利润为99亿美元，接近上年同期的三倍。每股收益从1.82美元增至5.06美元，调整后利润为104亿美元，即每股5.28美元。这超过了华尔街预期的每股4.89美元，OilPrice报道。

炼油利润增长

增长最大的是燃料炼制和销售业务部门。该部门利润达到49.3亿美元，而上年同期为11.4亿美元。雪佛龙在美国的该业务部门利润从一年前的6.38亿美元增至35.9亿美元。

该公司在美国的炼油厂以98%的开工率运行，日加工原油达到创纪录的109万桶。同时，燃料销售量几乎没有变化，为每日130万桶。据OilPrice称，在全球可用燃料生产能力减少的背景下，雪佛龙以大致相同的燃料销售量获得了更多收入。

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产量和现金流

雪佛龙还受益于更高的油价：该季度布伦特原油平均价格为每桶97美元，而一年前为69美元。勘探和生产业务部门的利润从33亿美元增至57亿美元。

与此同时，该公司总产量从一年前的每日409万桶油当量降至每日398万桶油当量。美国的产量连续第五个季度超过每日200万桶油当量。雪佛龙的经营现金流为160亿美元，自由现金流为120亿美元，而一年前为49亿美元。该公司在该季度将总债务减少35亿美元，并将股票回购维持在25亿美元的水平。

雪佛龙还计划在委内瑞拉追加投资：其合资企业预计将在未来五年内在当地支出70亿美元。

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