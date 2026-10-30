Chevron майже потроїла квартальний прибуток до $9,9 млрд — OilPrice

Американська енергетична компанія Chevron у США повідомила про прибуток у 9,9 млрд доларів у третьому кварталі, що майже втричі більше за показник роком раніше. Прибуток на акцію зріс із 1,82 до 5,06 долара, а скоригований прибуток становив 10,4 млрд доларів, або 5,28 долара на акцію. Це перевищило очікування Волл-стріт на рівні 4,89 долара на акцію, повідомляє OilPrice.

Зростання прибутків нафтопереробки

Найбільше зростання забезпечив сегмент переробки та збуту пального. Його прибуток сягнув 4,93 млрд доларів проти 1,14 млрд доларів за аналогічний період попереднього року. Прибуток американського сегмента Chevron у цій сфері зріс до 3,59 млрд доларів із 638 млн доларів роком раніше.

Нафтопереробні заводи компанії у США працювали із завантаженням 98% та переробляли рекордні 1,09 млн барелів нафти на добу. Водночас продажі пального майже не змінилися й становили 1,3 млн барелів на добу. За даними OilPrice, Chevron отримувала більше коштів за приблизно той самий обсяг проданого пального на тлі скорочення доступних світових потужностей з виробництва пального.

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Видобуток і грошовий потік

Chevron також отримала вигоду від вищих цін на нафту: середня ціна Brent у кварталі становила 97 доларів за барель проти 69 доларів роком раніше. Прибуток сегмента розвідки та видобутку зріс до 5,7 млрд доларів із 3,3 млрд доларів.

Загальний видобуток компанії водночас скоротився до 3,98 млн барелів нафтового еквівалента на добу з 4,09 млн барелів роком раніше. Видобуток у США п'ятий квартал поспіль перевищував 2 млн барелів нафтового еквівалента на добу. Операційний грошовий потік Chevron становив 16 млрд доларів, а вільний грошовий потік — 12 млрд доларів проти 4,9 млрд доларів роком раніше. За квартал компанія скоротила загальний борг на 3,5 млрд доларів і зберегла викуп акцій на рівні 2,5 млрд доларів.

Chevron також планує додаткові інвестиції у Венесуелі: її спільні підприємства очікують витратити там 7 млрд доларів упродовж наступних п'яти років.

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