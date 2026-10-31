ExxonMobil подвоїла квартальний прибуток до $15,4 млрд — OilPrice

У США компанія ExxonMobil повідомила про прибуток у $15,4 млрд за третій квартал, що більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період роком раніше. Як повідомляє OilPrice, зростанню результатів сприяли повне завантаження нафтопереробних заводів компанії на узбережжі Мексиканської затоки та високі ціни на дизельне пальне.

Результати переробного бізнесу

Прибуток ExxonMobil у розрахунку на акцію становив $3,72, а скоригований показник — $4,23. Він перевищив очікування Волл-стріт на рівні $4,08 на акцію. Скоригований чистий прибуток сягнув $17,5 млрд, що стало одним із найприбутковіших кварталів в історії компанії.

Скоригований прибуток підрозділу енергетичних продуктів становив $9,05 млрд проти $4,1 млрд у другому кварталі. Нафтопереробні установки ExxonMobil на американському узбережжі Мексиканської затоки працювали зі 100-відсотковим завантаженням та забезпечили другий за обсягом випуск дизельного пального за весь час.

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Видобуток і виплати акціонерам

Випуск дистилятів на підприємствах компанії на узбережжі Мексиканської затоки зріс приблизно на 40% порівняно з 2019 роком. Цьому, зокрема, сприяло завершене у 2023 році розширення нафтопереробного заводу в Бомонті вартістю $2 млрд. Проєкт додав 250 тис. барелів на добу переробних потужностей.

Водночас скоригований прибуток видобувного бізнесу ExxonMobil знизився до $7,3 млрд із $9,2 млрд у другому кварталі на тлі послаблення цін на нафту. Видобуток утримувався на рівні близько 4,5 млн барелів нафтового еквівалента на добу.

Операційний грошовий потік компанії становив $25,7 млрд. Акціонерам повернули $9,4 млрд через дивіденди та викуп акцій, зокрема $5,1 млрд — через викуп акцій. ExxonMobil також підвищила дивіденди 44-й рік поспіль і оголосила про намір викупити акції ще на $20 млрд у 2027 році.

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