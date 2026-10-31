ExxonMobil podwoił kwartalny zysk do 15,4 mld dolarów — OilPrice

W Stanach Zjednoczonych ExxonMobil poinformował o zysku w wysokości 15,4 mld dolarów za trzeci kwartał, ponad dwukrotnie wyższym niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jak podaje OilPrice, wzrost wyników wspierało pełne wykorzystanie mocy rafinerii spółki na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej oraz wysokie ceny oleju napędowego.

Wyniki biznesu rafineryjnego

Zysk ExxonMobil w przeliczeniu na akcję wyniósł 3,72 dolara, a skorygowany wskaźnik — 4,23 dolara. Przewyższył on oczekiwania Wall Street na poziomie 4,08 dolara na akcję. Skorygowany zysk netto osiągnął 17,5 mld dolarów, co było jednym z najbardziej dochodowych kwartałów w historii spółki.

Skorygowany zysk segmentu produktów energetycznych wyniósł 9,05 mld dolarów wobec 4,1 mld dolarów w drugim kwartale. Instalacje rafineryjne ExxonMobil na amerykańskim wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej pracowały przy 100-procentowym wykorzystaniu mocy i zapewniły drugi co do wielkości w historii wolumen produkcji oleju napędowego.

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Wydobycie i wypłaty dla akcjonariuszy

Produkcja destylatów w zakładach spółki na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej wzrosła o około 40% w porównaniu z 2019 rokiem. Przyczyniła się do tego między innymi zakończona w 2023 roku rozbudowa rafinerii w Beaumont o wartości 2 mld dolarów. Projekt dodał 250 tys. baryłek dziennie mocy przerobowych.

Jednocześnie skorygowany zysk wydobywczego segmentu ExxonMobil spadł do 7,3 mld dolarów z 9,2 mld dolarów w drugim kwartale na tle słabnących cen ropy. Wydobycie utrzymywało się na poziomie około 4,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Operacyjne przepływy pieniężne spółki wyniosły 25,7 mld dolarów. Akcjonariuszom zwrócono 9,4 mld dolarów poprzez dywidendy i skup akcji, w tym 5,1 mld dolarów poprzez skup akcji. ExxonMobil podniósł także dywidendy 44. rok z rzędu i ogłosił zamiar odkupienia kolejnych akcji za 20 mld dolarów w 2027 roku.

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