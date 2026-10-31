埃克森美孚季度利润翻倍至154亿美元——OilPrice

在美国，埃克森美孚公布第三季度利润为154亿美元，超过一年前同期水平的两倍。OilPrice报道称，公司墨西哥湾沿岸炼油厂满负荷运转以及柴油价格高企，推动了业绩增长。

炼油业务业绩

埃克森美孚每股收益为3.72美元，经调整后为4.23美元。这超过了华尔街预期的每股4.08美元。调整后净利润达到175亿美元，成为该公司历史上盈利最高的季度之一。

能源产品部门的调整后利润为90.5亿美元，而第二季度为41亿美元。埃克森美孚位于美国墨西哥湾沿岸的炼油装置以100%的负荷运行，并实现了有史以来第二高的柴油产量。

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产量与股东回报

该公司墨西哥湾沿岸设施的馏分油产量较2019年增长约40%。其中，2023年完成的博蒙特炼油厂扩建项目也促成了这一增长，该项目耗资20亿美元。该项目新增每日25万桶炼油产能。

与此同时，在油价走弱的背景下，埃克森美孚上游业务的调整后利润从第二季度的92亿美元降至73亿美元。产量维持在每日约450万桶油当量的水平。

该公司的经营现金流为257亿美元。通过股息和股票回购向股东返还94亿美元，其中51亿美元来自股票回购。埃克森美孚还连续第44年提高股息，并宣布计划在2027年再回购价值200亿美元的股票。

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