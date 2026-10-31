ExxonMobil удвоила квартальную прибыль до $15,4 млрд — OilPrice

В США компания ExxonMobil сообщила о прибыли в $15,4 млрд за третий квартал, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период годом ранее. Как сообщает OilPrice, росту результатов способствовали полная загрузка нефтеперерабатывающих заводов компании на побережье Мексиканского залива и высокие цены на дизельное топливо.

Результаты перерабатывающего бизнеса

Прибыль ExxonMobil в расчёте на акцию составила $3,72, а скорректированный показатель — $4,23. Он превысил ожидания Уолл-стрит на уровне $4,08 на акцию. Скорректированная чистая прибыль достигла $17,5 млрд, что стало одним из самых прибыльных кварталов в истории компании.

Скорректированная прибыль подразделения энергетических продуктов составила $9,05 млрд против $4,1 млрд во втором квартале. Нефтеперерабатывающие установки ExxonMobil на американском побережье Мексиканского залива работали со 100-процентной загрузкой и обеспечили второй по объёму выпуск дизельного топлива за всё время.

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Добыча и выплаты акционерам

Выпуск дистиллятов на предприятиях компании на побережье Мексиканского залива вырос примерно на 40% по сравнению с 2019 годом. Этому, в частности, способствовало завершённое в 2023 году расширение нефтеперерабатывающего завода в Бомонте стоимостью $2 млрд. Проект добавил 250 тыс. баррелей в сутки перерабатывающих мощностей.

В то же время скорректированная прибыль добывающего бизнеса ExxonMobil снизилась до $7,3 млрд с $9,2 млрд во втором квартале на фоне ослабления цен на нефть. Добыча удерживалась на уровне около 4,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Операционный денежный поток компании составил $25,7 млрд. Акционерам вернули $9,4 млрд через дивиденды и выкуп акций, в том числе $5,1 млрд — через выкуп акций. ExxonMobil также повысила дивиденды 44-й год подряд и объявила о намерении выкупить акции ещё на $20 млрд в 2027 году.

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