Служба таможенного и пограничного контроля США пропустила в страну партии солнечных элементов, изготовленных на эфиопском предприятии японского производителя TOYO. Как сообщает The Rio Times, компания объявила об этом 29 октября после того, как американская служба завершила проверку документов о происхождении сырья.

TOYO заявила, что предоставила полные данные для отслеживания поставок, включая информацию о происхождении поликремния и кремниевых пластин, используемых в производстве солнечных элементов. Генеральный директор компании Такахико Онодзука поблагодарил американское ведомство за тщательную проверку и подчеркнул соблюдение стандартов прозрачности и соответствия требованиям.

Задержание грузов

Согласно регуляторной отчетности TOYO, в мае 2026 года таможня выдала уведомления о задержании двух партий элементов общей стоимостью около 13 770 долларов. Ведомство подозревало возможную связь товаров с принудительным трудом. Компания не уточнила, были ли именно эти партии впоследствии пропущены в США.

Американское законодательство запрещает ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Импортеры должны подтверждать происхождение материалов, если этого требует таможня.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отдельное расследование по пошлинам

В то же время Министерство торговли США продолжает отдельное расследование возможного обхода пошлин в отношении солнечной продукции из Эфиопии. В мае восемь американских производителей солнечной продукции обратились в ведомство с требованием проверить TOYO и другого эфиопского производителя Origin Solar.

Они утверждают, что солнечные элементы и модули, завершенные в Эфиопии из китайских компонентов, должны облагаться дополнительными пошлинами, которые США уже применяют к китайской солнечной продукции. Министерство торговли 17 июля начало расследование в отношении солнечных элементов и модулей, произведенных в Эфиопии из китайских компонентов; предварительное решение ожидается примерно в середине декабря, если срок не будет продлен.

TOYO отрицает обвинения и заявляет, что использует для производства в Эфиопии поликремний, приобретенный только в США и Малайзии. Компания также сообщила, что стремится получить сертификацию CTPAT — программы таможни США для импортеров, отвечающих стандартам безопасности и соблюдения требований.

Читай нас в