美国海关放行埃塞俄比亚TOYO太阳能电池 — The Rio Times

美国海关与边境保护局放行了由日本制造商TOYO位于埃塞俄比亚的工厂生产的多批太阳能电池进入美国。据《The Rio Times》报道，该公司于10月29日宣布这一消息，此前美国机构已完成对原材料来源文件的审查。

TOYO表示，公司已提供完整的供应链追溯数据，包括用于生产太阳能电池的多晶硅和硅片来源信息。公司首席执行官小野塚隆彦感谢美国机构进行细致审查，并强调公司遵守透明度和合规标准。

货物被扣留

根据TOYO的监管申报文件，2026年5月，海关对两批太阳能电池发出了扣留通知，总价值约为13,770美元。该机构怀疑这些商品可能与强迫劳动有关。公司没有说明后来获准进入美国的是否正是这两批货物。

美国法律禁止进口使用强迫劳动生产的商品。若海关提出要求，进口商必须确认材料来源。

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关于关税的单独调查

与此同时，美国商务部正继续开展一项单独调查，调查是否存在规避针对来自埃塞俄比亚太阳能产品关税的行为。今年5月，八家美国太阳能产品制造商要求该机构调查TOYO及另一家埃塞俄比亚制造商Origin Solar。

这些企业称，在埃塞俄比亚使用中国零部件完成生产的太阳能电池和组件，应被征收美国已对中国太阳能产品实施的额外关税。商务部于7月17日对使用中国零部件在埃塞俄比亚生产的太阳能电池和组件启动调查；若期限未获延长，初步裁决预计将在12月中旬左右作出。

TOYO否认相关指控，并表示其在埃塞俄比亚生产时使用的多晶硅仅采购自美国和马来西亚。该公司还表示，正寻求获得CTPAT认证，这是美国海关面向符合安全与合规标准进口商的项目。

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