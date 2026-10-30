Митниця США пропустила сонячні елементи TOYO з Ефіопії — The Rio Times

Митно-прикордонна служба США пропустила до країни партії сонячних елементів, виготовлених на ефіопському підприємстві японського виробника TOYO. Як повідомляє The Rio Times, компанія оголосила про це 29 жовтня після того, як американська служба завершила перевірку документів про походження сировини.

TOYO заявила, що передала повні дані для відстеження постачань, зокрема інформацію про походження полікремнію та кремнієвих пластин, які використовують у виробництві сонячних елементів. Генеральний директор компанії Такахіко Онодзука подякував американському відомству за ретельну перевірку та наголосив на дотриманні стандартів прозорості й відповідності вимогам.

Затримання вантажів

Згідно з регуляторною звітністю TOYO, у травні 2026 року митниця видала повідомлення про затримання двох партій елементів загальною вартістю близько 13 770 доларів. Відомство підозрювало можливий зв’язок товарів із примусовою працею. Компанія не уточнила, чи саме ці партії були згодом пропущені до США.

Американське законодавство забороняє ввезення товарів, вироблених із використанням примусової праці. Імпортери мають підтверджувати походження матеріалів, якщо цього вимагає митниця.

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Окреме розслідування щодо мит

Водночас Міністерство торгівлі США продовжує окреме розслідування можливого обходу мит щодо сонячних товарів з Ефіопії. У травні вісім американських виробників сонячної продукції звернулися до відомства з вимогою перевірити TOYO та іншого ефіопського виробника Origin Solar.

Вони стверджують, що сонячні елементи й модулі, завершені в Ефіопії з китайських компонентів, мають обкладатися додатковими митами, які США вже застосовують до китайської сонячної продукції. Міністерство торгівлі 17 липня відкрило розслідування щодо сонячних елементів і модулів, виготовлених в Ефіопії з китайських компонентів; попереднє рішення очікується приблизно в середині грудня, якщо строк не продовжать.

TOYO заперечує звинувачення та заявляє, що використовує для виробництва в Ефіопії полікремній, придбаний лише у США та Малайзії. Компанія також повідомила, що прагне отримати сертифікацію CTPAT — програми митниці США для імпортерів, які відповідають стандартам безпеки та дотримання вимог.

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