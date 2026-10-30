Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic dopuściła do kraju partie ogniw słonecznych wyprodukowanych w etiopskim zakładzie japońskiego producenta TOYO. Jak informuje The Rio Times, firma ogłosiła to 29 października, po tym jak amerykańska służba zakończyła kontrolę dokumentów dotyczących pochodzenia surowców.

TOYO oświadczyła, że przekazała pełne dane umożliwiające śledzenie dostaw, w tym informacje o pochodzeniu polikrzemu i płytek krzemowych wykorzystywanych w produkcji ogniw słonecznych. Dyrektor generalny firmy Takahiko Onozuka podziękował amerykańskiej instytucji za dokładną kontrolę i podkreślił przestrzeganie standardów przejrzystości oraz zgodności z wymogami.

Zatrzymanie przesyłek

Zgodnie z dokumentami regulacyjnymi TOYO, w maju 2026 roku służba celna wydała zawiadomienia o zatrzymaniu dwóch partii ogniw o łącznej wartości około 13 770 dolarów. Instytucja podejrzewała możliwy związek towarów z pracą przymusową. Firma nie sprecyzowała, czy właśnie te partie zostały później dopuszczone do USA.

Amerykańskie prawo zakazuje importu towarów wyprodukowanych z wykorzystaniem pracy przymusowej. Importerzy muszą potwierdzić pochodzenie materiałów, jeśli zażąda tego służba celna.

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Odrębne dochodzenie w sprawie ceł

Jednocześnie Departament Handlu USA kontynuuje odrębne dochodzenie w sprawie możliwego obchodzenia ceł na produkty solarne z Etiopii. W maju ośmiu amerykańskich producentów produktów solarnych zwróciło się do instytucji z żądaniem sprawdzenia TOYO oraz innego etiopskiego producenta, Origin Solar.

Twierdzą oni, że ogniwa i moduły słoneczne wykańczane w Etiopii z chińskich komponentów powinny być objęte dodatkowymi cłami, które USA już stosują wobec chińskich produktów solarnych. Departament Handlu 17 lipca wszczął dochodzenie dotyczące ogniw i modułów słonecznych produkowanych w Etiopii z chińskich komponentów; wstępna decyzja jest oczekiwana około połowy grudnia, jeśli termin nie zostanie przedłużony.

TOYO zaprzecza zarzutom i oświadcza, że do produkcji w Etiopii wykorzystuje polikrzem kupowany wyłącznie w USA i Malezji. Firma poinformowała także, że dąży do uzyskania certyfikacji CTPAT — programu amerykańskiej służby celnej dla importerów spełniających standardy bezpieczeństwa i zgodności z wymogami.

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