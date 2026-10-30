Chevron niemal potroił kwartalny zysk do 9,9 mld dolarów — OilPrice

Amerykańska firma energetyczna Chevron poinformowała o zysku w wysokości 9,9 mld dolarów w trzecim kwartale, niemal trzykrotnie wyższym niż rok wcześniej. Zysk na akcję wzrósł z 1,82 do 5,06 dolara, a skorygowany zysk wyniósł 10,4 mld dolarów, czyli 5,28 dolara na akcję. Wynik ten przekroczył oczekiwania Wall Street na poziomie 4,89 dolara na akcję, informuje OilPrice.

Wzrost zysków z rafinacji

Największy wzrost zapewnił segment rafinacji i sprzedaży paliw. Jego zysk osiągnął 4,93 mld dolarów wobec 1,14 mld dolarów w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk amerykańskiego segmentu Chevron w tej dziedzinie wzrósł do 3,59 mld dolarów z 638 mln dolarów rok wcześniej.

Rafinerie firmy w USA działały przy wykorzystaniu mocy na poziomie 98% i przetwarzały rekordowe 1,09 mln baryłek ropy dziennie. Jednocześnie sprzedaż paliw niemal się nie zmieniła i wyniosła 1,3 mln baryłek dziennie. Według OilPrice Chevron uzyskiwał więcej środków za w przybliżeniu tę samą ilość sprzedanego paliwa w związku ze zmniejszeniem dostępnych światowych mocy produkcji paliw.

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Wydobycie i przepływy pieniężne

Chevron skorzystał również na wyższych cenach ropy: średnia cena Brent w kwartale wyniosła 97 dolarów za baryłkę wobec 69 dolarów rok wcześniej. Zysk segmentu poszukiwania i wydobycia wzrósł do 5,7 mld dolarów z 3,3 mld dolarów.

Łączne wydobycie firmy jednocześnie spadło do 3,98 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie z 4,09 mln baryłek rok wcześniej. Wydobycie w USA piąty kwartał z rzędu przekraczało 2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie. Operacyjne przepływy pieniężne Chevron wyniosły 16 mld dolarów, a wolne przepływy pieniężne — 12 mld dolarów wobec 4,9 mld dolarów rok wcześniej. W ciągu kwartału firma zmniejszyła całkowite zadłużenie o 3,5 mld dolarów i utrzymała skup akcji na poziomie 2,5 mld dolarów.

Chevron planuje również dodatkowe inwestycje w Wenezueli: jego wspólne przedsięwzięcia oczekują, że wydadzą tam 7 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

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