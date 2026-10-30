Промислові ціни на Кіпрі зросли на 6,2% у вересні — Cyprus Mail

На Кіпрі промислові ціни виробників у вересні 2026 року зросли на 6,2% у річному вимірі. Головним чинником стало подорожчання електроенергії, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Статистичну службу Кіпру.

Зростання за місяць

Індекс цін виробників у промисловості у вересні становив 130,5 пункту за базового року 2021. Це на 2,3% більше, ніж у серпні. За дев'ять місяців 2026 року промислові ціни зросли на 2,1% проти відповідного періоду 2025 року.

Найбільше за рік подорожчала електроенергія — на 21,1%. Ціни у сфері водопостачання та відновлення матеріалів зросли на 10,3%, у переробній промисловості — на 2,4%, у видобувній галузі та розробці кар'єрів — на 0,8%.

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Електроенергія стала головним фактором

Порівняно із серпнем ціни у сфері постачання електроенергії підвищилися на 10,5%. У водопостачанні та відновленні матеріалів приріст становив 1,7%, а в переробній промисловості — 0,2%. Ціни у видобувній галузі не змінилися.

Серед виробничих секторів найпомітніше річне зростання зафіксували у випуску комп'ютерної, електронної та оптичної продукції — на 13%. Ціни на базові метали й готові металеві вироби підвищилися на 5,6%, на меблі, а також послуги з ремонту та встановлення машин і устатковання — на 5,2%. У деревообробній галузі приріст становив 4,5%.

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