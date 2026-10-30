W Stanach Zjednoczonych firmy zgodziły się pożyczyć około 40 mln baryłek ropy ze Strategicznej Rezerwy Naftowej w ramach międzynarodowego programu uwalniania zapasów. Według OilPrice, Departament Energii USA 28 października przydzielił prawie 16,8 mln baryłek, a 13 października kolejne 23,8 mln baryłek.

Wolumeny te stanowią ostatnią znaczącą część wkładu Waszyngtonu w program, w którym uczestniczy około 30 państw i który przewiduje uwolnienie około 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych. W marcu USA zgodziły się pożyczyć 172 mln baryłek w ramach tego programu.

Zwrot ropy do rezerwy

Pożyczona ropa ma zostać zwrócona do rezerwy wraz z odsetkami w postaci dodatkowych baryłek. Według szacunków Departamentu Energii do magazynów ma wrócić 44 mln baryłek, a zwroty rozpoczną się na początku przyszłego roku. Publikacja zaznacza, że baryłki te mogą pomóc rafineriom i traderom w warunkach ograniczonej bieżącej podaży, jednak nie są nowym źródłem długoterminowego wydobycia.

Zapasy amerykańskiej Strategicznej Rezerwy Naftowej spadły w ubiegłym tygodniu do 282,6 mln baryłek — najniższego poziomu od października 1982 roku.

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Dynamika rynku ropy

Rynek uwzględniał jednocześnie napływ baryłek z rezerwy oraz ryzyka dla żeglugi i infrastruktury energetycznej na Bliskim Wschodzie. O godz. 00:05 GMT w piątek grudniowe kontrakty futures na WTI były notowane po 102,77 dolara za baryłkę, o 0,67 dolara, czyli 0,65%, niżej w skali tygodnia. Brent zamknął czwartkową sesję na poziomie 114,88 dolara za baryłkę, tracąc w ciągu dnia 0,44 dolara.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej zapasy ropy naftowej w tygodniu zakończonym 23 października zmniejszyły się o 1,9 mln baryłek, choć traderzy oczekiwali niewielkiego wzrostu. Zapasy destylatów spadły o 1,5 mln baryłek do 102,8 mln baryłek, podczas gdy zapasy benzyny wzrosły o 3,9 mln baryłek. Kpler zakwestionowała wskaźnik eksportu amerykańskiej ropy, wskazując, że zarejestrowane przez nią załadunki były o około 1 mln baryłek dziennie niższe niż dane EIA.

Doniesienia o kontaktach dyplomatycznych

OilPrice pisze również o doniesieniach dotyczących wznowienia kontaktów między Waszyngtonem, Teheranem i Katarem. Według publikacji katarscy mediatorzy mieli rzekomo przedstawić propozycję zakończenia konfliktu z udziałem Iranu, USA i Izraela, jednak nienazwany wysokiej rangi irański urzędnik odrzucił ją jako nie do przyjęcia.

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