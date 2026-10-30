В США компании согласились занять около 40 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва в рамках международной программы высвобождения запасов. По информации OilPrice, Министерство энергетики США 28 октября распределило почти 16,8 млн баррелей, а 13 октября — еще 23,8 млн баррелей.

Эти объемы завершают последнюю значительную часть вклада Вашингтона в программу, в которой участвуют около 30 стран и которая предусматривает высвобождение примерно 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. В марте США согласились одолжить 172 млн баррелей в рамках этой программы.

Возврат нефти в резерв

Одолженная нефть должна быть возвращена в резерв с процентами в виде дополнительных баррелей. По оценке Министерства энергетики, в хранилища должны вернуться 44 млн баррелей, а возврат начнется в начале следующего года. Издание отмечает, что эти баррели могут помочь переработчикам и трейдерам в условиях ограниченного текущего предложения, однако не являются новым источником долгосрочной добычи.

Запасы Стратегического нефтяного резерва США на прошлой неделе сократились до 282,6 млн баррелей — самого низкого уровня с октября 1982 года.

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Динамика рынка нефти

Рынок учитывал одновременно поступление баррелей из резерва и риски для судоходства и энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке. По состоянию на 00:05 по Гринвичу в пятницу декабрьские фьючерсы WTI торговались по 102,77 доллара за баррель — на 0,67 доллара, или на 0,65%, ниже за неделю. Brent в четверг закрылся на уровне 114,88 доллара за баррель, потеряв за день 0,44 доллара.

По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 23 октября, сократились на 1,9 млн баррелей, хотя трейдеры ожидали небольшого роста. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,5 млн баррелей — до 102,8 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 3,9 млн баррелей. Kpler поставила под сомнение показатель экспорта американской нефти, отметив, что зафиксированные ею загрузки были примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже данных EIA.

Сообщения о дипломатических контактах

OilPrice также пишет о сообщениях относительно возобновления контактов между Вашингтоном, Тегераном и Катаром. По данным издания, катарские посредники якобы представили предложение о прекращении конфликта с участием Ирана, США и Израиля, однако неназванный высокопоставленный иранский чиновник отверг его как неприемлемое.

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