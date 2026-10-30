在美国，多家公司同意作为国际库存释放计划的一部分，从战略石油储备中借入约4000万桶石油。据OilPrice报道，美国能源部于10月28日分配了近1680万桶，并于10月13日另行分配了2380万桶。

这些数量完成了华盛顿对该计划最后一项重要贡献。该计划有约30个国家参与，并规定释放约4亿桶石油和石油产品。3月，美国同意在该计划下出借1.72亿桶石油。

石油返还储备

借出的石油必须以额外桶数形式的利息返还至储备。根据能源部的估计，4400万桶将被返还至储存设施，返还将于明年初开始。该媒体指出，在当前供应受限的情况下，这些桶数可能帮助炼油商和交易商，但并不是长期产量的新来源。

美国战略石油储备库存上周降至2.826亿桶，为1982年10月以来的最低水平。

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石油市场动态

市场同时计入了来自储备的石油供应，以及中东航运和能源基础设施面临的风险。截至周五格林尼治时间00:05，12月WTI期货报每桶102.77美元，较一周前下跌0.67美元，跌幅为0.65%。布伦特原油周四收于每桶114.88美元，当日下跌0.44美元。

根据美国能源信息署的数据，在截至10月23日的一周内，原油库存减少190万桶，尽管交易商预计会小幅增加。馏分油库存减少150万桶，至1.028亿桶，而汽油库存增加390万桶。Kpler对美国石油出口数据提出质疑，称其记录的装载量比EIA数据低约100万桶/日。

有关外交接触的报道

OilPrice还报道了有关华盛顿、德黑兰和卡塔尔恢复接触的消息。该媒体称，卡塔尔调解人据称提出了一项涉及伊朗、美国和以色列的结束冲突方案，但一名未具名的伊朗高级官员以不可接受为由拒绝了该方案。

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