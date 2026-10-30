霍尔木兹海峡事件后油价上涨逾2%——The National

10月30日，在霍尔木兹海峡发生油轮事件后，且投资者担忧美国可能恢复对伊朗的军事行动，油价上涨逾2%。据The National报道，截至阿联酋时间19时32分，布伦特原油上涨2.37%，至每桶117.56美元；WTI上涨2.13%，至104.17美元。

海峡事件

伊朗伊斯兰革命卫队表示，一艘油轮试图通过霍尔木兹海峡的“未经授权航线”时触碰了一枚水雷。

此前，在10月30日凌晨发生了另一起事件。英国海事贸易行动办公室UKMTO报告称，一艘小型船只将爆炸物固定在另一艘油轮的船体上。最初有报道称，该船只遭到一枚炮弹击中。

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市场与谈判

本周，布伦特原油可能上涨0.64%，WTI可能上涨近1%。根据该媒体的计算，10月份布伦特原油报价有望上涨约15%，WTI上涨12%。这可能是油价连续第四个月上涨。

美国总统唐纳德·特朗普表示，与伊朗的战争已持续第九个月，他认为战争将很快结束，但未说明细节。他此前表示，华盛顿不会在11月3日美国中期选举前打击伊朗。

与此同时，路透社援引一名知情人士报道称，卡塔尔调解人已返回德黑兰，继续努力促成美国与伊朗达成协议。一名伊朗官员对The National表示，德黑兰“欢迎任何旨在推动谈判、对话或集体协商的努力”。

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