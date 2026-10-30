Цены на нефть 30 октября выросли более чем на 2% после инцидентов с танкерами в Ормузском проливе и на фоне опасений инвесторов относительно возможного возобновления военных действий США против Ирана. Как сообщает The National, стоимость Brent в 19:32 по времени ОАЭ поднялась на 2,37% — до 117,56 доллара за баррель, а WTI прибавила 2,13% — до 104,17 доллара.

Инциденты в проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нефтяной танкер наткнулся на морскую мину, когда пытался пройти Ормузский пролив «несанкционированным маршрутом».

Этому предшествовал другой случай в ночь на 30 октября. Британская служба морских торговых операций UKMTO сообщила, что малое судно прикрепило взрывчатку к корпусу другого танкера. Сначала поступали сообщения, что судно было поражено снарядом.

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Рынок и переговоры

За неделю Brent может вырасти на 0,64%, а WTI — почти на 1%. По итогам октября котировки Brent, согласно расчетам издания, идут к росту примерно на 15%, WTI — на 12%. Это может стать четвертым подряд месяцем повышения цен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном, продолжающаяся девятый месяц, по его мнению, скоро завершится, не уточнив подробностей. Ранее он говорил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США 3 ноября.

Тем временем катарские посредники вернулись в Тегеран для продолжения попыток достичь договоренности между США и Ираном, сообщило Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника. Иранский чиновник сказал The National, что Тегеран «приветствует любые усилия, направленные на переговоры, диалог или коллективные консультации».

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