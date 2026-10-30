В Польше региональное собрание Великопольского воеводства одобрило планы первых в стране зон ускоренного развития возобновляемой энергетики. Они охватывают 105,4 гектара в четырех муниципалитетах на западе страны — Злотове, Лвувке, Равиче и Слупце. На этих территориях инвесторы смогут строить солнечные электростанции по упрощенным процедурам планирования и экологической оценки.

Как сообщает Notes from Poland, технический потенциал новых территорий оценивается в 66–80 МВт солнечной генерации — в зависимости от конфигурации панелей.

Упрощение процедур

Согласно новой схеме, планирование и значительная часть экологической оценки будут проводиться еще до того, как инвестор подаст заявление на разрешение. Министерство климата и окружающей среды Польши ожидает, что это сократит подготовку проектов с трех-четырех лет до одного-двух лет.

У органов охраны окружающей среды также будет не более 45 дней на рассмотрение проектов мощностью от 150 кВт. Представители отрасли сообщили профильному сервису Świat OZE, что сейчас получение экологического решения может занимать до 150 дней.

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Требования директивы ЕС

Создание таких зон предусмотрено пересмотренной Директивой ЕС по возобновляемой энергетике RED III. Она требует от государств-членов определять территории, где проекты в сфере возобновляемой энергетики могут реализовываться быстрее. Процедуры выдачи разрешений для наземных проектов в таких зонах должны занимать не более 12 месяцев, для морских — до 24 месяцев.

Первые зоны должны были быть определены до 21 февраля 2026 года, поэтому Польша приняла решение с опозданием на несколько месяцев. Аналитик Института реформ Мария Невитала-Рей отметила, что масштаб плана в Великопольше является скромным, однако принятие первых решений стало шагом в правильном направлении.

Польша по-прежнему производит примерно половину электроэнергии из угля. В то же время доля возобновляемых источников в энергетическом балансе страны выросла с 14,7% в 2021 году до 29,4% в 2025 году.

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