У Польщі схвалили перші зони прискореного розвитку ВДЕ — Notes from Poland

У Польщі регіональна асамблея Великопольського воєводства схвалила плани перших у країні зон прискореного розвитку відновлюваної енергетики. Вони охоплюють 105,4 гектара у чотирьох муніципалітетах на заході країни — Злотові, Лвувку, Равичі та Слупці. На цих територіях інвестори зможуть будувати сонячні електростанції за спрощеними процедурами планування та екологічної оцінки.

Як повідомляє Notes from Poland, технічний потенціал нових територій оцінюють у 66–80 МВт сонячної генерації — залежно від конфігурації панелей.

Спрощення процедур

За новою схемою планування та значну частину екологічної оцінки проводитимуть ще до того, як інвестор подасть заяву на дозвіл. Міністерство довкілля Польщі очікує, що це скоротить підготовку проєктів із трьох-чотирьох років до одного-двох років.

Органи охорони довкілля також матимуть не більш як 45 днів для розгляду проєктів потужністю від 150 кВт. Представники галузі повідомили профільному сервісу Świat OZE, що нині отримання екологічного рішення може тривати до 150 днів.

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Вимоги директиви ЄС

Створення таких зон передбачене переглянутою Директивою ЄС про відновлювану енергетику RED III. Вона вимагає від держав-членів визначати території, де проєкти у сфері відновлюваної енергетики можуть реалізовуватися швидше. Процедури видачі дозволів для наземних проєктів у таких зонах мають тривати не більш як 12 місяців, для морських — до 24 місяців.

Перші зони мали бути визначені до 21 лютого 2026 року, тож Польща ухвалила рішення з кількамісячним запізненням. Аналітикиня Інституту реформ Марія Невітала-Рей зазначила, що масштаб плану у Великопольщі є скромним, однак ухвалення перших рішень стало кроком у правильному напрямку.

Польща досі виробляє приблизно половину електроенергії з вугілля. Водночас частка відновлюваних джерел в енергобалансі країни зросла з 14,7% у 2021 році до 29,4% у 2025-му.

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