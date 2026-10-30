在波兰，大波兰省地区议会批准了该国首批可再生能源快速发展区的规划。这些区域覆盖该国西部四个市镇的105.4公顷土地——兹沃图夫、卢武韦克、拉维奇和斯武普察。在这些地区，投资者将能够按照简化的规划和环境评估程序建设太阳能发电站。

据Notes from Poland报道，这些新区域的技术潜力估计为66至80兆瓦太阳能发电能力，具体取决于太阳能板的配置。

简化程序

根据新机制，规划工作和环境评估的很大一部分将在投资者提交许可申请之前完成。波兰气候与环境部预计，这将把项目准备时间从三至四年缩短至一至两年。

环境保护部门审查装机容量150千瓦及以上项目的时间也将不超过45天。行业代表向专业媒体Świat OZE表示，目前获得环境决定可能需要长达150天。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

欧盟指令要求

设立此类区域是经修订的欧盟可再生能源指令RED III所规定的。该指令要求成员国划定可更快实施可再生能源项目的地区。此类区域内陆上项目的许可程序不得超过12个月，海上项目则不得超过24个月。

首批区域原定于2026年2月21日前划定，因此波兰作出这一决定时已延迟数月。改革研究所分析师玛丽亚·涅维塔瓦-雷指出，大波兰地区该计划的规模较小，但首批决定的通过是朝正确方向迈出的一步。

波兰目前仍有约一半的电力来自煤炭。与此同时，可再生能源在该国能源结构中的占比已从2021年的14.7%上升至2025年的29.4%。

关注我们在