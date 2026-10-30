W Polsce sejmik województwa wielkopolskiego zatwierdził plany pierwszych w kraju stref przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obejmują one 105,4 hektara w czterech gminach na zachodzie kraju — Złotowie, Lwówku, Rawiczu i Słupcy. Na tych terenach inwestorzy będą mogli budować elektrownie słoneczne w ramach uproszczonych procedur planistycznych i oceny środowiskowej.

Jak informuje Notes from Poland, potencjał techniczny nowych terenów szacowany jest na 66–80 MW mocy słonecznej, w zależności od konfiguracji paneli.

Uproszczenie procedur

Zgodnie z nowym systemem planowanie oraz znaczna część oceny środowiskowej będą prowadzone jeszcze przed złożeniem przez inwestora wniosku o pozwolenie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polski oczekuje, że skróci to przygotowanie projektów z trzech–czterech lat do jednego–dwóch lat.

Organy ochrony środowiska będą również miały nie więcej niż 45 dni na rozpatrzenie projektów o mocy od 150 kW. Przedstawiciele branży przekazali specjalistycznemu serwisowi Świat OZE, że obecnie uzyskanie decyzji środowiskowej może trwać do 150 dni.

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Wymogi dyrektywy UE

Tworzenie takich stref przewiduje zrewidowana dyrektywa UE w sprawie energii odnawialnej RED III. Wymaga ona od państw członkowskich wyznaczania obszarów, na których projekty dotyczące energii odnawialnej mogą być realizowane szybciej. Procedury wydawania pozwoleń dla projektów lądowych w takich strefach mają trwać nie dłużej niż 12 miesięcy, a dla projektów morskich — do 24 miesięcy.

Pierwsze strefy miały zostać wyznaczone do 21 lutego 2026 roku, dlatego Polska podjęła decyzję z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Analityczka Instytutu Reform Maria Niewitała-Rej zaznaczyła, że skala planu w Wielkopolsce jest skromna, jednak przyjęcie pierwszych decyzji było krokiem we właściwym kierunku.

Polska nadal produkuje około połowy energii elektrycznej z węgla. Jednocześnie udział źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym wzrósł z 14,7% w 2021 roku do 29,4% w 2025 roku.

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