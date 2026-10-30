Ceny ropy 30 października wzrosły o ponad 2% po incydentach z udziałem tankowców w Cieśninie Ormuz oraz w związku z obawami inwestorów przed możliwym wznowieniem działań wojennych USA przeciwko Iranowi. Jak podaje The National, cena ropy Brent o godz. 19:32 czasu ZEA wzrosła o 2,37% do 117,56 dolara za baryłkę, a WTI zyskała 2,13%, do 104,17 dolara.

Incydenty w cieśninie

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że tankowiec naftowy natrafił na minę morską, gdy próbował przepłynąć przez Cieśninę Ormuz „nieautoryzowaną trasą”.

Poprzedził to inny przypadek w nocy na 30 października. Brytyjska służba UKMTO, zajmująca się operacjami handlu morskiego, poinformowała, że mała jednostka przymocowała materiały wybuchowe do kadłuba innego tankowca. Początkowo pojawiały się doniesienia, że statek został trafiony pociskiem.

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Rynek i negocjacje

W ciągu tygodnia Brent może wzrosnąć o 0,64%, a WTI o niemal 1%. Według wyliczeń publikacji, w październiku notowania Brent zmierzają do wzrostu o około 15%, a WTI o 12%. Może to być czwarty z rzędu miesiąc wzrostu cen.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem, trwająca już dziewiąty miesiąc, jego zdaniem wkrótce się zakończy, nie podając szczegółów. Wcześniej mówił, że Waszyngton nie będzie atakował Iranu przed wyborami połówkowymi w USA 3 listopada.

Tymczasem katarscy mediatorzy wrócili do Teheranu, aby kontynuować próby osiągnięcia porozumienia między USA a Iranem, podał Reuters, powołując się na poinformowane źródło. Irański urzędnik powiedział The National, że Teheran „z zadowoleniem przyjmuje wszelkie wysiłki ukierunkowane na negocjacje, dialog lub zbiorowe konsultacje”.

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