Premier Polski Donald Tusk podczas otwarcia terminala T5 w Porcie Gdańsk oświadczył, że pierwszy prąd z morskiej elektrowni wiatrowej Baltica 2 ma popłynąć w pierwszej połowie 2027 roku. Jak podaje RMF24, nowy terminal będzie kluczowym elementem realizacji tego projektu.

Terminal dla morskich elektrowni wiatrowych

Terminal T5 został oficjalnie otwarty w piątek. To pierwsza w Polsce infrastruktura przeznaczona specjalnie do budowy morskich elektrowni wiatrowych.

Według Tuska obszar o powierzchni 20 hektarów, który wcześniej znajdował się pod wodą, stał się miejscem rozwoju zielonej energetyki. Premier oświadczył, że uruchomienie terminala ma pomóc Polsce szybciej zwiększać moce energetyczne, a także zwiększyć udział polskich firm i technologii w budowie oraz montażu morskich elektrowni wiatrowych.

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Koszt terminala

Budowa terminala T5 kosztowała 1,2 mld złotych. Ponad 700 mln złotych na ten cel pochodziło z polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Tusk nazwał planowane rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej z Baltica 2 kwestią bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenia mocy wytwórczych Polski. Oświadczył również, że kraj wzmacnia swoją rolę na Morzu Bałtyckim jako państwo portowe i energetyczne.

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