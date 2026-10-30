Прем’єр Туск анонсував перший струм із Baltica 2 у 2027 році — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час відкриття термінала T5 у порту Гданська заявив, що перший струм із морської вітрової електростанції Baltica 2 має надійти в першій половині 2027 року. За даними RMF24, новий термінал буде ключовим елементом реалізації цього проєкту.

Термінал для морських вітрових електростанцій

Термінал T5 офіційно відкрили в п’ятницю. Це перша в Польщі інфраструктура, спеціально призначена для будівництва морських вітрових електростанцій.

За словами Туска, територія площею 20 гектарів, яка раніше перебувала під водою, стала майданчиком для розвитку зеленої енергетики. Прем’єр заявив, що запуск термінала має допомогти Польщі швидше нарощувати енергетичні потужності, а також збільшити участь польських компаній і технологій у спорудженні та монтажі морських вітрових електростанцій.

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Вартість термінала

Будівництво термінала T5 коштувало 1,2 млрд злотих. Понад 700 млн злотих на нього надійшло з Національного плану відновлення Польщі.

Туск назвав запланований початок постачання електроенергії з Baltica 2 питанням енергетичної безпеки та збільшення генерувальних потужностей Польщі. Він також заявив, що країна посилює свою роль на Балтійському морі як портова й енергетична держава.

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