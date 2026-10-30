Премьер-министр Польши Дональд Туск во время открытия терминала T5 в порту Гданьска заявил, что первая электроэнергия с морской ветровой электростанции Baltica 2 должна поступить в первой половине 2027 года. По данным RMF24, новый терминал станет ключевым элементом реализации этого проекта.

Терминал для морских ветровых электростанций

Терминал T5 официально открыли в пятницу. Это первая в Польше инфраструктура, специально предназначенная для строительства морских ветровых электростанций.

По словам Туска, территория площадью 20 гектаров, которая ранее находилась под водой, стала площадкой для развития зелёной энергетики. Премьер заявил, что запуск терминала должен помочь Польше быстрее наращивать энергетические мощности, а также увеличить участие польских компаний и технологий в строительстве и монтаже морских ветровых электростанций.

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Стоимость терминала

Строительство терминала T5 обошлось в 1,2 млрд злотых. Более 700 млн злотых на него поступило из Национального плана восстановления Польши.

Туск назвал запланированное начало поставок электроэнергии с Baltica 2 вопросом энергетической безопасности и увеличения генерирующих мощностей Польши. Он также заявил, что страна усиливает свою роль на Балтийском море как портовая и энергетическая держава.

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