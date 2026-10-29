В Вашингтоне госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подписали два меморандума о взаимопонимании — по энергетической инфраструктуре и сотрудничеству правоохранительных органов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Энергетическая инфраструктура

Первый меморандум касается инициативы Trump Peace Pipelines. По словам Рубио, она должна помочь обеспечить энергетические потребности Центральной Европы благодаря американским энергоресурсам. Он также назвал документ свидетельством усиления экономического сотрудничества между США и Венгрией.

Орбан заявила, что соглашение предусматривает развитие энергетической инфраструктуры Центральной и Восточной Европы в нефтегазовой сфере, а также создание возможностей для диверсификации и альтернативных источников поставок. По ее словам, венгерское правительство стремится гарантировать потребителям, промышленности и экономике предсказуемое, стабильное и доступное энергоснабжение.

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Сотрудничество правоохранительных органов

Второй меморандум предусматривает обмен информацией для противодействия тому, что Рубио назвал возрождением ультралевой террористической деятельности. Он заявил, что стороны будут сотрудничать в отслеживании трансграничных сетей и привлечении причастных к ответственности.

Как сообщил Государственный департамент США, Рубио и Орбан также обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности и многосторонние приоритеты.

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