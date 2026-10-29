W Waszyngtonie sekretarz stanu USA Marco Rubio i minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orbán podpisali dwa memoranda o porozumieniu — dotyczące infrastruktury energetycznej i współpracy organów ścigania. informuje Anadolu Agency.

Infrastruktura energetyczna

Pierwsze memorandum dotyczy inicjatywy Trump Peace Pipelines. Według Rubio ma ona pomóc zaspokoić potrzeby energetyczne Europy Środkowej dzięki amerykańskim zasobom energetycznym. Nazwał on również dokument świadectwem zacieśnienia współpracy gospodarczej między USA a Węgrami.

Orbán oświadczyła, że porozumienie przewiduje rozwój infrastruktury energetycznej Europy Środkowej i Wschodniej w sektorze naftowo-gazowym, a także stworzenie możliwości dywersyfikacji i alternatywnych źródeł dostaw. Jak powiedziała, węgierski rząd dąży do zagwarantowania konsumentom, przemysłowi i gospodarce przewidywalnych, stabilnych i dostępnych cenowo dostaw energii.

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Współpraca organów ścigania

Drugie memorandum przewiduje wymianę informacji w celu przeciwdziałania temu, co Rubio nazwał odrodzeniem skrajnie lewicowej działalności terrorystycznej. Oświadczył, że strony będą współpracować przy śledzeniu sieci transgranicznych i pociąganiu osób zaangażowanych do odpowiedzialności.

Jak poinformował Departament Stanu USA, Rubio i Orbán omówili również współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz priorytety wielostronne.

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