Francuska spółka energetyczna TotalEnergies osiągnęła w trzecim kwartale 2026 roku 9,1 mld dolarów skorygowanego zysku netto. To o 51% więcej niż w drugim kwartale, kiedy firma zarobiła 6 mld dolarów, oraz o 127% więcej niż 4 mld dolarów w trzecim kwartale 2025 roku, podaje OilPrice.

Wynik przekroczył oczekiwania

Wynik finansowy TotalEnergies przekroczył średnią prognozę analityków wynoszącą 8,3 mld dolarów. Spółka powiązała wzrost zysku z historycznie wysokimi marżami rafineryjnymi, wyższymi cenami ropy i gazu, a także dobrymi wynikami handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym.

Dyrektor generalny TotalEnergies Patrick Pouyanné oświadczył, że w warunkach wysokich cen, rekordowych marż rafineryjnych i rosnącego rynku gazu spółka wykorzystała zintegrowany model biznesowy oraz dywersyfikację geograficzną. Przepływy pieniężne grupy w trzecim kwartale wyniosły 12,3 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rekordowy kwartał dla rafinacji

Dział rafinacji i marketingu odnotował rekordowy kwartał: jego skorygowany zysk operacyjny netto sięgnął 4,1 mld dolarów, a przepływy pieniężne — 4,6 mld dolarów. Oba wskaźniki wzrosły o prawie 2 mld dolarów w porównaniu z drugim kwartałem.

Wolumen rafinacji TotalEnergies wzrósł o 10%, co według spółki pozwoliło jej skorzystać z historycznie wysokich marż w Europie i na świecie. Grupa zaznaczyła również, że maksymalne wykorzystanie jej rafinerii oraz udział w imporcie oleju napędowego z Bliskiego Wschodu przyczyniają się do bezpieczeństwa dostaw do Europy.

Na początku tego miesiąca TotalEnergies informowała, że konflikt na Bliskim Wschodzie podniósł marże rafineryjne i ceny LNG. Według OilPrice Equinor w trzecim kwartale odnotował trzykrotny wzrost skorygowanego zysku netto rok do roku, natomiast Shell wykazał skorygowany zysk w wysokości 10,8 mld dolarów, niemal dwukrotnie wyższy niż rok wcześniej.

Czytaj nas na