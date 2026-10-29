TotalEnergies季度利润增至91亿美元——OilPrice

法国能源公司TotalEnergies在2026年第三季度获得91亿美元调整后净利润。这比第二季度的60亿美元高出51%，也比2025年第三季度的40亿美元高出127%，OilPrice报道。

业绩超出预期

TotalEnergies的财务业绩超过分析师平均预期的83亿美元。该公司将利润增长归因于创历史新高的炼油利润率、更高的石油和天然气价格，以及石油和液化天然气贸易的强劲业绩。

TotalEnergies首席执行官帕特里克·普雅内表示，在高价格、创纪录的炼油利润率和不断增长的天然气市场环境下，公司利用了其一体化商业模式和地域多元化优势。该集团第三季度现金流为123亿美元。

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炼油业务创纪录的季度

炼油与营销部门创下纪录季度：其调整后净营业利润达到41亿美元，现金流达到46亿美元。与第二季度相比，两项指标均增长近20亿美元。

TotalEnergies的炼油量增长10%，该公司认为，这使其得以受益于欧洲和全球创历史新高的利润率。该集团还指出，其炼油厂的满负荷运行以及参与从中东进口柴油燃料，有助于保障对欧洲的供应安全。

本月早些时候，TotalEnergies表示，中东冲突推高了炼油利润率和液化天然气价格。据OilPrice报道，Equinor第三季度调整后净利润同比增长三倍，而Shell报告的调整后利润为108亿美元，几乎是去年同期的两倍。

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