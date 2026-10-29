Французская энергетическая компания TotalEnergies в третьем квартале 2026 года получила $9,1 млрд скорректированной чистой прибыли. Это на 51% больше показателя второго квартала, когда компания заработала $6 млрд, и на 127% больше, чем $4 млрд в третьем квартале 2025 года, сообщает OilPrice.

Результат превысил ожидания

Финансовый результат TotalEnergies превзошел средний прогноз аналитиков в $8,3 млрд. Компания связала рост прибыли с исторически высокими маржами переработки, более высокими ценами на нефть и газ, а также сильными результатами торговли нефтью и сжиженным природным газом.

Генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что в условиях высоких цен, рекордных марж переработки и растущего газового рынка компания использовала интегрированную бизнес-модель и географическую диверсификацию. Денежный поток группы в третьем квартале составил $12,3 млрд.

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Рекордный квартал для переработки

Подразделение переработки и сбыта зафиксировало рекордный квартал: его скорректированная чистая операционная прибыль достигла $4,1 млрд, а денежный поток — $4,6 млрд. Оба показателя выросли почти на $2 млрд по сравнению со вторым кварталом.

Объем переработки TotalEnergies увеличился на 10%, что, по оценке компании, позволило воспользоваться исторически высокими маржами в Европе и мире. В группе также отметили, что максимальная загрузка ее нефтеперерабатывающих заводов и участие в импорте дизельного топлива с Ближнего Востока способствуют безопасности поставок в Европу.

Ранее в этом месяце TotalEnergies заявляла, что конфликт на Ближнем Востоке повысил маржи переработки и цены на СПГ. По данным OilPrice, Equinor в третьем квартале сообщила о трехкратном росте скорректированной чистой прибыли в годовом выражении, а Shell — о скорректированной прибыли в $10,8 млрд, почти вдвое большей, чем годом ранее.

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