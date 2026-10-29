Benzyna w Izraelu stanieje o 42 agory za litr — Jerusalem Post

W Izraelu w nocy z soboty na niedzielę maksymalna cena litra benzyny bezołowiowej A-95 na samoobsługowych stacjach paliw spadnie o 42 agory — do 7,35 nowego szekla izraelskiego z VAT. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Administrację Paliw i Gazu Ministerstwa Energii i Infrastruktury tego kraju.

Nowa maksymalna cena

Obecnie maksymalna cena litra takiej benzyny wynosi 7,77 szekla. Dopłata za tankowanie z obsługą pracownika pozostanie bez zmian i wyniesie 26 agor za litr.

Obniżkę ceny ogłoszono wbrew wcześniejszym prognozom źródeł na rynku energetycznym. Oczekiwały one podwyżki o około 30 agor, do około 8,30 szekla za litr.

Wpływ cen i kursu dolara

Według Administracji Paliw i Gazu cena benzyny w basenie Morza Śródziemnego spadła o około 13%. Efekt ten częściowo zniwelował wzrost kursu dolara o około 2%.

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Wcześniejsze oczekiwania podwyżki wiązano ze wzrostem światowych cen ropy na tle oczekiwań regionalnej eskalacji z udziałem Iranu, a także z umocnieniem dolara po wynikach wyborów.

Ulga podatkowa do 3 listopada

Konsumenci korzystają również z tymczasowego obniżenia akcyzy na benzynę o 1 szekla za litr. Działanie to, wprowadzone przez ministra finansów Bezalela Smotricza, kosztuje budżet około 326 mln szekli miesięcznie.

Termin obowiązywania odpowiedniego rozporządzenia upływa 3 listopada. Ministerstwo Energii i Infrastruktury ostrzegło, że bez przedłużenia ulgi od 5 listopada maksymalna cena benzyny może wzrosnąć do 8,35 szekla za litr. Aby uniknąć takiej podwyżki, minister finansów musi przedłużyć ulgę podatkową o kolejny miesiąc.

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