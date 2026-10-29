挪威大陆架阿佛洛狄忒油气田的勘探钻井已经完成，证实其可采天然气和石油资源量远高于此前预期。据RMF24报道，该油气田运营商Equinor估计，其资源量为7700万至1.8亿桶油当量。

Orlen的份额

Orlen Upstream Norway、Equinor、DNO和Wellesley Petroleum参与阿佛洛狄忒的开发。波兰公司Orlen Upstream Norway持有该项目25%的股份，并于2026年2月获得该股份。根据新评估，其份额可能超过3200万桶油当量。

该油气田的可采资源总量最初估计约为5000万桶油当量。Orlen负责上游业务的副总裁维斯瓦夫·普鲁加尔表示，初步分析使阿佛洛狄忒资源量评估提高了两倍以上。

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可能接入现有基础设施

阿佛洛狄忒被称为非常规油气田，其开采前景此前曾引发疑问。Orlen认为，技术的发展使得该公司能够重启这一项目并进一步明确其潜力。

该公司正在考虑将阿佛洛狄忒接入Kvitebjørn油气田的基础设施。Orlen评估认为，这一方案可降低成本并加快开采启动。该油气田还含有石油及其他碳氢化合物。

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