Na norweskim szelfie kontynentalnym zakończono wiercenia poszukiwawcze na złożu Aphrodite, które potwierdziły znacznie większe, niż wcześniej zakładano, wydobywalne zasoby gazu i ropy. Według RMF24, operator złoża Equinor szacuje jego zasoby na 77–180 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Udział Orlenu

W rozwoju Aphrodite uczestniczą Orlen Upstream Norway, Equinor, DNO i Wellesley Petroleum. Polska spółka Orlen Upstream Norway posiada 25-procentowy udział w projekcie, który nabyła w lutym 2026 roku. Według nowych szacunków jej udział może przekroczyć 32 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Początkowo łączne wydobywalne zasoby złoża szacowano na około 50 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Wiceprezes Orlenu ds. Upstream Wiesław Prugar oświadczył, że wstępna analiza umożliwiła zwiększenie szacunku zasobów Aphrodite ponad dwukrotnie.

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Możliwe podłączenie do istniejącej infrastruktury

Aphrodite jest nazywana złożem niekonwencjonalnym, którego perspektywy wydobycia wcześniej budziły wątpliwości. Orlen uważa, że rozwój technologii pozwolił powrócić do tego projektu i doprecyzować jego potencjał.

Spółka rozważa możliwość podłączenia Aphrodite do infrastruktury złoża Kvitebjørn. Według oceny Orlenu taki wariant może obniżyć koszty i przyspieszyć rozpoczęcie wydobycia. Złoże zawiera także ropę i inne węglowodory.

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