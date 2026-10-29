Shell почти удвоила квартальную прибыль до $10,8 млрд — CNBC

Энергетическая компания Shell почти удвоила скорректированную квартальную прибыль в годовом выражении — до $10,8 млрд. Компания также сообщила о рекордной марже переработки нефти, сообщает CNBC.

Прибыль превысила ожидания

Годом ранее скорректированная прибыль Shell, которую компания использует как показатель чистой прибыли, составляла $5,4 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных LSEG, предусматривал результат на уровне $9,92 млрд.

По данным CNBC, рост показателя был обусловлен более высокими ценами на сырьевые товары и глобальным дефицитом нефтепродуктов на фоне конфликта на Ближнем Востоке и войны России против Украины.

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Рекордная маржа переработки

Ориентировочная маржа переработки Shell достигла $42 за баррель. Это выше предыдущего рекорда в $28,04 за баррель, зафиксированного во втором квартале 2022 года.

Выкуп акций

Компания также объявила о программе выкупа собственных акций на $5 млрд, рассчитанной на следующие три месяца.

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