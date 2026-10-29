Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру перед заседанием Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике в Люксембурге, Люксембург, заявил, что проект Great Sea Interconnector, который должен соединить энергосети Кипра, Греции и Израиля, реализуется по плану. Он сообщил, что проинформирует коллег о прогрессе в создании соединения между Кипром и Грецией и о следующих шагах.

Папаставру назвал интерконнектор проектом стратегического значения для Европы, который реализуется решительно и в соответствии с морским правом. По его словам, он должен преодолеть энергетическую изоляцию Кипра. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Исследования морского дна

В ближайшие недели ожидается объявление NAVTEX — навигационного сообщения для судов — относительно запланированных исследований морского дна для прокладки кабеля. Ранее министр энергетики Кипра Михалис Дамиану заявлял, что сообщение будет выдано до конца месяца, однако этот срок представляется менее вероятным, поскольку месяц заканчивается в субботу.

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Греческая береговая охрана сообщала, что исследование должно проводить французское судно Abeille Marengo. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что будущее проекта прорабатывается непублично, в том числе в части осуществления Республикой Кипр своих суверенных прав.

Позиции Турции и Ливии

Часть запланированного маршрута интерконнектора проходит через морские районы, на которые претендуют и Греция, и Турция. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна не будет возражать против строительства интерконнектора, если до объявления NAVTEX получит предварительное письменное уведомление с координатами запланированных работ.

Ситуацию также осложняет соглашение Турции и Ливии о морском разграничении 2019 года, которое парламент Ливии на прошлой неделе единогласно ратифицировал. Оно определяет границу исключительных экономических зон двух стран в восточном Средиземноморье между точками к юго-востоку от Крита. Греция и Республика Кипр возражают против соглашения, тогда как Турция считает, что острова не имеют права на полную исключительную экономическую зону. Руководители институтов ЕС выразили солидарность с Грецией и Кипром и раскритиковали договоренность.

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