Grecki minister energii Stawros Papastawru przed posiedzeniem Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w Luksemburgu, Luksemburg, oświadczył, że projekt Great Sea Interconnector, który ma połączyć sieci energetyczne Cypru, Grecji i Izraela, jest realizowany zgodnie z planem. Poinformował, że przedstawi kolegom postępy w tworzeniu połączenia między Cyprem a Grecją oraz kolejne kroki.

Papastawru nazwał interkonektor projektem o strategicznym znaczeniu dla Europy, realizowanym zdecydowanie i zgodnie z prawem morza. Jak zaznaczył, ma on przezwyciężyć izolację energetyczną Cypru. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Badania dna morskiego

W najbliższych tygodniach oczekiwane jest ogłoszenie NAVTEX — komunikatu nawigacyjnego dla statków — dotyczącego planowanych badań dna morskiego na potrzeby ułożenia kabla. Wcześniej cypryjski minister energii Michalis Damianou oświadczył, że komunikat zostanie wydany do końca miesiąca, jednak termin ten wydaje się mniej prawdopodobny, ponieważ miesiąc kończy się w sobotę.

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Grecka straż przybrzeżna informowała, że badania ma przeprowadzić francuski statek Abeille Marengo. Prezydent Cypru Nikos Christodulidis oświadczył, że przyszłość projektu jest opracowywana niepublicznie, w tym w części dotyczącej wykonywania przez Republikę Cypryjską jej suwerennych praw.

Stanowiska Turcji i Libii

Część planowanej trasy interkonektora przebiega przez obszary morskie, do których roszczenia zgłaszają zarówno Grecja, jak i Turcja. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan oświadczył, że jego kraj nie będzie sprzeciwiał się budowie interkonektora, jeśli przed ogłoszeniem NAVTEX otrzyma uprzednie pisemne powiadomienie ze współrzędnymi planowanych prac.

Sytuację komplikuje również porozumienie Turcji i Libii w sprawie rozgraniczenia morskiego z 2019 roku, które parlament Libii jednogłośnie ratyfikował w ubiegłym tygodniu. Wyznacza ono granicę wyłącznych stref ekonomicznych obu państw we wschodniej części Morza Śródziemnego między punktami na południowy wschód od Krety. Grecja i Republika Cypryjska sprzeciwiają się porozumieniu, podczas gdy Turcja uważa, że wyspy nie mają prawa do pełnej wyłącznej strefy ekonomicznej. Szefowie instytucji UE wyrazili solidarność z Grecją i Cyprem oraz skrytykowali porozumienie.

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