希腊能源部长斯塔夫罗斯·帕帕斯塔夫鲁在卢森堡、卢森堡举行的欧盟交通、电信和能源理事会会议前表示，旨在连接塞浦路斯、希腊和以色列电网的“大海互联工程”正按计划推进。他表示，将向同事通报塞浦路斯与希腊之间连接建设的进展以及后续步骤。

帕帕斯塔夫鲁称，该互联工程是对欧洲具有战略意义的项目，正以坚定态度并根据海洋法实施。据他所说，该项目将克服塞浦路斯的能源孤立状况。据《塞浦路斯邮报》报道。

海床勘测

预计未来几周将发布NAVTEX——面向船舶的航行通知——内容涉及为铺设电缆而计划进行的海床勘测。此前，塞浦路斯能源部长米哈利斯·达米亚努表示，该通知将在本月底前发布，但由于本月于周六结束，这一期限似乎不太可能实现。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

希腊海岸警卫队曾表示，勘测工作将由法国船只Abeille Marengo实施。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，该项目的未来正在非公开地研究，包括塞浦路斯共和国行使其主权权利的部分。

土耳其和利比亚的立场

互联工程规划路线的一部分经过希腊和土耳其均提出主张的海域。土耳其外交部长哈坎·菲丹表示，如果其国家在发布NAVTEX之前收到附有计划作业坐标的事先书面通知，将不会反对建设该互联工程。

2019年土耳其与利比亚达成的海洋划界协议也使局势更加复杂，利比亚议会于上周一致批准了该协议。该协议划定了两国在东地中海克里特岛东南方若干点之间的专属经济区边界。希腊和塞浦路斯共和国反对该协议，而土耳其认为岛屿无权拥有完整的专属经济区。欧盟机构领导人表达了对希腊和塞浦路斯的声援，并批评了这项安排。

关注我们在