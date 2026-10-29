Міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру перед засіданням Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики в Люксембурзі, Люксембург, заявив, що проєкт Great Sea Interconnector, який має з'єднати енергомережі Кіпру, Греції та Ізраїлю, реалізується за планом. Він повідомив, що поінформує колег про прогрес у створенні з'єднання між Кіпром і Грецією та про наступні кроки.

Папаставру назвав інтерконектор проєктом стратегічного значення для Європи, який реалізують рішуче й відповідно до морського права. За його словами, він має подолати енергетичну ізоляцію Кіпру. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Підводні дослідження

Найближчими тижнями очікують оголошення NAVTEX — навігаційного повідомлення для суден — щодо запланованих досліджень морського дна для прокладання кабелю. Раніше міністр енергетики Кіпру Міхаліс Даміанос заявляв, що повідомлення видадуть до кінця місяця, однак цей термін видається менш імовірним, оскільки місяць завершується в суботу.

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Грецька берегова охорона повідомляла, що дослідження має проводити французьке судно Abeille Marengo. Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що майбутнє проєкту опрацьовують непублічно, зокрема в частині здійснення Республікою Кіпр своїх суверенних прав.

Позиція Туреччини та Лівії

Частина запланованого маршруту інтерконектора проходить морськими районами, на які претендують і Греція, і Туреччина. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна не заперечуватиме проти будівництва інтерконектора, якщо перед оголошенням NAVTEX отримає завчасне письмове повідомлення з координатами запланованих робіт.

Ситуацію також ускладнює угода Туреччини й Лівії про морське розмежування 2019 року, яку парламент Лівії минулого тижня одностайно ратифікував. Вона визначає межу виключних економічних зон двох країн у східному Середземномор'ї між точками на південний схід від Криту. Греція та Республіка Кіпр заперечують проти угоди, тоді як Туреччина вважає, що острови не мають права на повну виключну економічну зону. Керівники інституцій ЄС висловили солідарність із Грецією та Кіпром і розкритикували домовленість.

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