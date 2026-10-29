В Польше в пятницу снизятся максимальные цены на топливо — RMF24
В Польше в пятницу максимальные цены на бензин и дизельное топливо будут немного ниже. Об этом говорится в последнем сообщении министра энергетики, о котором сообщает RMF24. Оно устанавливает предельные цены для трёх видов топлива.
Максимальные цены на бензин
Максимальная цена литра бензина А-95 в пятницу составит 6,51 злотого. Это на 2 гроша меньше, чем максимальная ставка, действующая в четверг.
Для бензина А-98 предельную цену установили на уровне 7,36 злотого за литр. По сравнению с четвергом она уменьшится на 1 грош.
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Ставка для дизельного топлива
Максимальная цена дизельного топлива составит 8,19 злотого за литр. Это на 1 грош ниже ставки, действующей в четверг.
Таким образом, все три указанные в сообщении категории топлива в пятницу будут иметь более низкие предельные цены. Наибольшее снижение предусмотрено для бензина А-95 — на 2 гроша за литр.