W Polsce w piątek spadną maksymalne ceny paliw — RMF24

W Polsce w piątek maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego będą nieco niższe. Wynika to z najnowszego komunikatu ministra energii, o którym informuje RMF24. Ustala on ceny maksymalne dla trzech rodzajów paliw.

Maksymalne ceny benzyny

Maksymalna cena litra benzyny A-95 w piątek wyniesie 6,51 zł. To o 2 grosze mniej niż maksymalna stawka obowiązująca w czwartek.

Dla benzyny A-98 cenę maksymalną ustalono na poziomie 7,36 zł za litr. W porównaniu z czwartkiem spadnie ona o 1 grosz.

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Stawka dla oleju napędowego

Maksymalna cena oleju napędowego wyniesie 8,19 zł za litr. To o 1 grosz mniej niż stawka obowiązująca w czwartek.

Tym samym wszystkie trzy kategorie paliw wskazane w komunikacie będą w piątek miały niższe ceny maksymalne. Największy spadek przewidziano dla benzyny A-95 — o 2 grosze na litrze.

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