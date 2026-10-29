Цены на нефть снизились утром 29 октября после сообщений о дипломатических усилиях США в отношении Ирана. Стоимость Brent в 7:48 по времени ОАЭ опустилась до 114,10 доллара за баррель после роста более чем на 1% в ходе предыдущей сессии. Американская нефть WTI торговалась выше 101 доллара за баррель, сообщает The National.

Письмо иранской стороне

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо председателю Совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По данным издания, целью было возобновление мирных переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не поручал Вэнсу обращаться к иранской стороне. По его словам, письмо касалось медицинских товаров и другой помощи людям, которые в ней нуждаются.

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Дипломатические шаги усилили надежды на урегулирование, однако участники рынка по-прежнему учитывают неопределенность вокруг конфликта и риск дальнейших перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Волатильность и прогноз UBS

Накануне Brent завершила торги на уровне 115,32 доллара за баррель, прибавив 1,3%. WTI подорожала на 2,9% — до 102,78 доллара за баррель. Главный экономист и руководитель исследовательского направления Emirates NBD Ник Штадтмиллер отметил, что цены остаются волатильными из-за событий, влияющих на региональную добычу и инфраструктуру.

Швейцарский банк UBS ожидает, что в конце года Brent будет держаться около 110 долларов за баррель. Аналитик UBS Джованни Стауново объяснил прогноз сокращением мировых запасов, завершением значительной части запланированных высвобождений стратегических резервов, высокой стоимостью фрахта, ограниченным количеством танкеров и возобновлением импорта нефти Китаем.

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